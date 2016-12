vor 1 Stunde Mannheim Eigentümerwechsel: Achat Hotels gehen an niedersächsichen Investor

Die Achat Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft, zu der auch ein Hotel in Karlsruhe gehört, geht an einen neuen Eigentümer. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Für die Kunden solle es keine Veränderungen geben.