Die Kult-Fraktion will sich für eine emissionsfreie Paketzustellung in der zentralen Karlsruher Innenstadt einsetzen. Die steigenden Paketmengen ließen sich dank Elektrofahrzeugen ohne Lärm und Abgase zustellen", ist sich Kult-Stadtrat Michael Haug (Karlsruher Liste) sicher.

In Karlsruhe setze bisher nur UPS einige Elektro-Transporter neben Dieselfahrzeugen ein. In Bonn, Hamburg, Köln, aber auch Stuttgart liefert die Deutsche Post DHL Group die Pakete bereits "elektrisch" aus. "Wir wollen, dass zukünftig alle in Karlsruhe tätigen Paketzusteller Elektro- oder Hybridfahrzeuge verwenden. Eine freiwillige Selbstverpflichtung der Paketdienste wäre uns dafür am liebsten", beschreibt Haug die Richtung des Kult-Antrags.

Eine gesetzliche Verpflichtung für E-Lieferfahrzeuge in Innenstädten gebe es nicht. "Pendler, die sich für Stadtbahn oder Pedelec entscheiden, statt auf Straßen und Rheinbrücken zu stehen und zu stinken, dazu innerstädtische Lieferdienste elektrisch – so sollte das laufen", erklärt Kult-Stadtrat Uwe Lancier (Piraten).

Auch die Stadt Karlsruhe und ihre Tochterunternehmen müssten mit gutem Beispiel vorangehen, ist sich Kult sicher. Hierzu gehöre vordringlich der Aufbau einer elektrisch angetriebenen Fahrzeugflotte mit E-Bikes, E-Rollern und E-Pkw; dazu die nötige Infrastruktur zum Laden. Die Fraktion erinnert in ihrer Pressemitteilung an den entsprechenden Antrag der Karlsruher Liste zum Doppelhaushalt 2013/2014.

Kult stellte den Antrag 2015 erneut – mit Zustimmung einer breiten Mehrheit im Gemeinderat. Fazit von Kult: E-Mobilität, auch bei Paketzustellern, bringt Karlsruhern mehr Lebensqualität in einer emissionsarmen Innenstadt und hilft dem Klimaschutz.