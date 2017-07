Von der Grünfläche zum futuristischen Bau: An der Durlacher Allee entsteht aktuell die neue dm-Zentrale. Sie soll künftig 1.800 Mitarbeiter des Drogerieunternehmens unter einem Dach vereinen. Ein Jahr nach dem Spatenstich sind auf der Großbaustelle die Fortschritte deutlich zu erkennen. ka-news war auf Baustellenrundgang.

Während es auf anderen Baustellen in Karlsruhe zu Verzögerungen kommt, läuft beim 120-Millionen-Euro-Projekt des Drogerie-Riesen dm alles nach Plan: Der Beton-Rohbau des Untergeschosses und die darüber liegende Decke sind fertiggestellt. Die Dimension der neuen Unternehmenszentrale ist zu erahnen: 148 Meter misst die Nordseite, das entspricht in etwa der Länge der Fassade des Karlsruher Schlosses. Die Breite beträgt rund 80 Meter - quadratische Innenhöfe bringen Licht und Grün vor die Bürofenster der Mitarbeiter.

dm-Baustelle liegt "sehr gut im Plan"

Das Einzugsdatum hat sich nicht geändert: Ende 2018 soll die Firmenzentrale baulich fertiggestellt sein, ab Frühjahr 2019 der Umzug der Mitarbeiter aus den aktuell sieben Standorten in Karlsruhe erfolgen. "Es hat bislang keine besonderen Vorkommnisse gegeben", so Tobias Rößler.

Rößler ist Projektleiter des dm-Neubaus. "Wir liegen sehr gut im Plan. Der Rohbau des Untergeschosses und die Decke darüber sind fertig. Im westlichen Bereich sind erste Teile der Decke über dem Erdgeschoss fertiggestellt. Im Osten sieht man gut die Stützen, die zusammen mit den Treppenhäusern betoniert werden. Nicht mehr benötigte Arbeitsräume werden wieder mit Erdreich befüllt, das auf dem Nachbargrundstück, dem Parkhausgrundstück, zwischengelagert war. Im August starten die Gründungsarbeiten für das Parkhaus."

Mit ungeplanten Ereignissen, die zu Bauverzögerungen kommen könnten, rechnet man aktuell nicht. "Wir haben auf dem Gelände des Parkhaus noch letzte Kampfmitteluntersuchungen durchzuführen", so Rößler, "wir gehen aufgrund vorhergehender Prüfungen nicht davon aus, etwas zu finden."

Wie steht es um geschützte Tierarten - könnte eine Eidechse oder eine Kröte noch das Projekt verzögern? Schließlich war die Fläche zuvor grüne Wiese. Auch hier Entwarnung vom Bauherren: Im Vorfeld erstellte Klimagutachten, Bodengutachten, Artenschutzgutachten und Umweltbericht deuten nicht darauf hin.

Grün soll es auf dem Grundstück nach Fertigstellung allemal wieder werden: Sowohl das Dach des Verwaltungsgebäudes als auch das Parkhausdach werden begrünt werden. Ein besonderer Coup: dm kann sich vorstellen, das begrünte Parkhaus-Dach begehbar zu machen. Diese Planung ist jedoch noch optional und die Umsetzung wird noch ausdiskutiert werden müssen.

Weniger Lärm für Anwohner, 800 Parkplätze für Mitarbeiter

Wie ist die Akzeptanz der Anwohner auf das Großbauprojekt "vor der Haustür"? Gut, versichert Rößler. Es besteht ein regelmäßiger und guter Kontakt zu Bürgervereinen und Anwohnern, auch durch regelmäßige Infoveranstaltungen, beispielsweise zu lärmintensiven Baumaßnahmen. Weiterhin belegen schalltechnische Untersuchungen die späteren Auswirkungen der dm-Zentrale auf Anwohner und Umwelt: Sie bescheinigen keine signifikanten Auswirkungen auf die umliegenden Wohngebiete. Durch die neue Bebauung soll sogar eine Abschirmung des Verkehrslärms der Durlacher Allee erfolgen.

Apropos Verkehr: Die Auto fahrenden Mitarbeiter werden die neue Zentrale nach Fertigstellung über die Hauptzufahrt von der Durlacher Allee in die Alte Karlsruher Straße erreichen. Im firmeneigenen Parkhaus werden 800 Plätze bereit stehen. Die Zufahrt wird mit drei Fahrspuren ausgestattet sein, ein Parkleitsystem soll den Mitarbeitern freie Stellplätze anzeigen und so Wartezeiten im Verkehr verkürzen. Für Pendler wird der Park-and-Ride-Parkplatz ab 2019 wieder zur Verfügung stehen. Laut aktueller Beschlusslage wird der Umbau der Durlacher Allee zum Vollknoten kommen.

Verkehr: Kommt der Vollknoten?

Zuletzt forderte die Kult-Fraktion im Februar 2016 alternative Anbindungen zu prüfen. Oberbürgermeister Frank Mentrup nannte die Verkehrsplanung damals eine Grundsatzentscheidung: Innerstädtische Verdichtung versus schnelle Verbindung zwischen Karlsruhe und Durlach.

Mentrup damals: "Diese Grundsatzfrage sollten wir dann noch einmal diskutieren, wenn wir auf der Grundlage von Verkehrszählungen ungefähr einschätzen können, was denn dort an Herausforderungen ansteht. Aus meiner Sicht gibt es durchaus auch gute Gründe zu sagen, es zu einer innerstädtischen Verdichtungslage zu machen für die dann auch die Regeln gelten, als wäre es eben mitten in der Stadt. Das hat vielleicht auch Charme, weil es natürlich insgesamt diese Straße erheblich beruhigen würde. Wir warten ab, wie sich das entwickelt."

Umbau der Haltestelle Mitte 2018

Die Stadt will nach Fertigstellung der dm-Zentrale den Verkehrsfluss erneut einer Prüfung unterziehen: 2020 soll die Gesamtsituation an der Durlacher Allee - auch in Hinblick auf Ikea und weitere Bauaktivitäten im Umfeld - untersucht werden. Unabhängig von der Umsetzung des Vollknotens wird die Straßenbahnhaltestelle Untermühlsiedlung barrierefrei umgebaut werden.

Momentan läuft für den Umbau der Haltestelle das Plangenehmigungsverfahren. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) rechnen mit einem Beschluss gegen Ende 2017. Die Baukosten für den Umbau der Haltestelle betragen geschätzt zirka 1,9 Millionen Euro. Die Verkehrsbetriebe gehen von Fördermitteln dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)-Topf aus , einer finanziellen Förderung des Bundes für kommunale Verkehrsprojekte. Der Umbau der Haltestelle soll Mitte 2018 starten und ein Jahr später abgeschlossen sein. Die Haltestelle soll bis auf die Dauer von zwei Wochen während der Bauphase angefahren werden können, so ein Pressesprecher der VBK im Gespräch im ka-news.

Fest steht auch, wie es auf der Großbaustelle der dm-Zentrale weitergeht: Ist der Rohbau der Geschosse fertiggestellt, folgt die Gebäudehülle mit dem Einbau der Fenster, Türen, der thermischen Hülle und dem Dach. Nach der erfolgreichen Abdichtung und Fertigstellung der Fassade können Elektro-, Sanitär-, Lüftung- und Heizungsarbeiten sowie die Arbeiten an den Außenanlagen starten. Mit den Innenausbauarbeiten geht der Bau 2018 dann in die Zielgerade. 2019 sollen mit den Möbeln dann auch die Mitarbeiter einziehen.

Zeitplan dm-Neubau