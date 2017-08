Die Insolvenz zweier Franchisenehmer der amerikanischen Bäckerei-Kette Dunkin' Donut sorgte für Schlagzeilen. 32 der insgesamt 67 Filialen in Deutschland könnten bald geschlossen werden. In Karlsruhe kann man die angeführten Gründe für die Donut-Pleite nicht nachvollziehen. Hier will man wachsen und ist auf Standortsuche - ka-news hat mit dem Geschäftsführer der Karlsruher Dunkin' Donut Filiale gesprochen.

"Die Insolvenz der Dunkin' Donut-Filialen trifft uns nicht", bestätigt Jari Stus im Gespräch mit ka-news. Er ist Geschäftsführer von International Systems - der Dunkin' Donut-Franchisenehmer betreibt insgesamt 19 Filialen mit über 220 Mitarbeitern in Süddeutschland. "Drei weitere sind aktuell im Aufbau", so Stus, "in Karlsruhe planen wir ebenfalls eine zweite Filiale. Wir sind noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort."

Pleite ist kein Markenproblem

Laut Medienberichten haben zwei GmbHs eines Franchisenehmers der Fast-Food-Kette Insolvenz angemeldet. Dieser betreibt mehrere Filialen in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Ob die Filialen geschlossen werden oder sich ein Käufer findet, steht bislang noch nicht fest.

Als Pleite-Gründe führen die Franchisenehmer unrentable Standorte und rückläufige Geschäfte an Bahnhöfen sowie steigende Kosten durch Einführung des Mindestlohns an. "Die Insolvenzgründe, die genannt wurden, können wir nicht nachvollziehen", so Stus im Gespräch mit ka-news, "wir zahlen grundsätzlich über Mindestlohn und unsere stärksten Filialen befinden sich an Bahnhofstandorten. Weiterhin arbeiten wir mit Fair-Trade-Produkten, beispielsweise bei Kaffee und Milch." Für ihn ist die Insolvenz der Filialen kein Markenproblem, sondern schlechtes Management.

Dunkin' Donut-Stand im Ettlinger Tor

Dennoch räumt er ein: Auf aktuelle Marktentwicklungen müsse man reagieren, auch in Süddeutschland könnten unrentable Standorte geschlossen und dafür andernorts neu eröffnet werden. Kein Szenario, das auf Karlsruhe zutrifft: Hier will International Systems expandieren.

Aktuell sind fünf Mitarbeiter in Teil- oder Vollzeit am Standort beschäftigt. Bald sollen es mehr sein. Bis man den passenden Standort gefunden hat, hilft man sich mit einer mobilen Filiale aus: Im ECE-Center am Ettlinger Tor wird ab dem 28. August drei Wochen lang ein Dunkin' Donuts-Stand die amerikanischen Kringel verkaufen.