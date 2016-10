dm Drogeriemarkt. Foto: Uli Deck/Archiv



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/2016 erhöhte das Unternehmen europaweit seinen Umsatz um 7 Prozent auf gut 9,7 Milliarden Euro. In Deutschland setzte dm rund 7,5 Milliarden Euro um (plus 6,6 Prozent). Zum Gewinn macht das Unternehmen traditionell keine Angaben. dm steht seit der Schlecker-Pleite vor viereinhalb Jahren an der Spitze der deutschen Drogeriemärkte - vor Rossmann und Müller.

"Wir haben ein Auge auf bestimmte Tengelmann-Filialen"

Das Wachstum der Karlsruher Drogeriemarkt-Kette könnte noch weiter gehen. Denn auch dm hat nach eigenen Angaben ein Auge auf "eine bestimmte Zahl" an Tengelmann-Filialen geworfen. Nach der Bekanntgabe, dass die Tengelmann-Kette zerschlagen wird, habe sich die dm-Führung einige Standorte ausgesucht. Um welche es sich genau handelt, wurde nicht genannt.

Wachsen wird der Konzern auch in Richtung Süden. Ab Ende 2017 soll es auch in Italien wieder Filialen geben. "Das gab es schon einmal, aber damals war das Konzept nicht ganz ausgereift." Diese Expansion wird dann allerdings nicht aus Karlsruhe geplant, sondern von der dm-Zentrale in Salzburg, die für die internationalen Tätigkeiten zuständig ist.

Aktuell gibt es 1.829 deutsche dm-Märkte, in dem laut firmeneigenen Hochrechnungen jeden Tag rund 1,8 Millionen Kunden sind. Zusammen mit dem Online-Shop würden so pro Woche bis zu 14 Millionen Haushalte mit dem Drogerie-Riesen in Verbindung kommen.