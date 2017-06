Die Tarifgespräche für die rund 120.000 Beschäftigten im baden-württembergischen Groß- und Außenhandel gehen heute in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) in die dritte Runde.

Die Gewerkschaft Verdi forderte von den Arbeitgebern die Vorlage eines verbesserten Angebots. Die hatten zuletzt eine Erhöhung in zwei Schritten von 1,3 Prozent rückwirkend zum 1. April 2017 und in der gleichen Höhe ein Jahr später ins Gespräch gebracht. Der Vertrag solle eine Laufzeit von 24 Monaten haben. Verdi hatte ein Plus von 5,6 Prozent bei Löhnen und Gehältern über eine Laufzeit von zwölf Monaten gefordert.

Die Gespräche werden in Deutschland regional geführt. In Nordrhein-Westfalen gab es bereits einen Abschluss. Neben Großhandel BW sitzt auch der genossenschaftliche Arbeitgeberverband mit in Ettlingen am Verhandlungstisch. Zu den Firmen, die die Verbände vertreten, gehören neben dem Großhandel der genossenschaftlich organisierten Edeka-Gruppe auch Großhändler wie Lapp Kabel oder der Pharmahändler Phoenix.

