vor 58 Minuten Karlsruhe Digitales Lernen: Messe in Karlsruhe zeigt die Trends

Die digitale Transformation nimmt in allen Bereichen Fahrt auf und so auch in der Bildung. Die Messe "Learntec" ist beschäftigt sich vom 24. bis 26. Januar mit digitaler Bildung für Schule, Hochschule und Beruf.