vor 1 Stunde Germersheim Die Zukunft des Fahrrads: Internationale Spezialradmesse in Gemersheim

Am Wochenende vom 29 bis 30. April kommt die 22. Internationale Spezialradmesse nach Germersheim in die Stadthalle. Wie sich das Fahrrad in Zukunft verändern könnte, können Interessierte auf der Messe erfahren.