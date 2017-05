vor 5 Stunden Ramona Holdenried Karlsruhe Deutsches Internet-Institut: Karlsruhe bekommt Absage vom Bund

Was bedeutet der digitale Wandel für unsere Gesellschaft, für die Politik oder die Wirtschaft? Die Antworten auf diese und viele andere Fragen soll ein eigenes Deutsches Internet-Institut liefern. Am heutigen Dienstag soll nun die Entscheidung für den passenden Standort fallen. Und auch in Karlsruhe macht man sich Hoffnung auf den Zuschlag.

