Zu den zehn Preisträgern beim Deutschen Mobilitätspreis 2017 zählen in diesem Jahr auch zwei Projekte mit Karlsruher Beteiligung. Das Projekt "High-Tool" vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie das Notfall-System "InReakt" an dem die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mitgewirkt haben.

Aus insgesamt rund 170 Bewerbungen hat die Jury zehn Preisträger ausgewählt. Sie zeigen demnach am Besten, wie der digitale Wandel der Mobilität so vorangebracht werden kann, dass Menschen und Güter in Zukunft noch intelligenter und sicherer unterwegs sein können. An zwei Projekten waren auch Karlsruher Unternehmen beteiligt. Das KIT und die VBK wurden im Rahmen der Preisverleihung im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin für ihre Mitarbeit ausgezeichnet.

Verkehrspolitische Maßnahmen in der Computer-Prognose

Unter Koordination des KIT wurde ein Planungstool für die Europäische Union entwickelt, welches die quantitativen Auswirkungen von verkehrspolitischen Maßnahmen auf Wirtschaft, Gesellschaft und

Umwelt prognostiziert. "Mit dem Deutschen Mobilitätspreis fördern wir bewegende Innovationen 'Made in Germany'. Denn mit den besten Ideen werden wir zum Vorreiter für die Mobilität 4.0!", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei der Verleihung in Richtung der Preisträger.

Die Europäische Union förderte das Projekt "High-Tool" mit insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Beteiligt waren insgesamt acht Partner aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Ungarn. Das KIT war neben seiner Funktion als Koordinator in allen Entwicklungsbereichen involviert und für das Modul zur Personenverkehrsnachfrage verantwortlich.

System erkennt automatisch gefährliche Situationen

Die Initiative "Deutschland – Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur prämierten außerdem das innovative Notfall-Management-System für den öffentlichen Verkehr zum Schwerpunktthema Sicherheit, an dem auch die VBK beteiligt waren. Projektkoordinator von InReakt ist eine international tätige Forschungsgesellschaft, die zusammen mit Industriepartnern neue Produkte oder Verfahren im Bereich Verkehrsinfrastrukturen entwickelt.

Durch eine kombinierte Video- und Geräuschdetektion kann das selbst lernende System sicherheitskritische Situationen und Notfälle im Öffentlichen Personennahverkehr automatisiert erkennen, beispielsweise Schlägereien oder hilfsbedürftige Personen. Anschließend setzt die Anwendung selbstständig eine Alarmierungskette in Gang und gibt gleichzeitig Handlungsempfehlungen, so dass die Leitstelle schnell und zielgerichtet Sicherheits- oder Rettungskräfte verständigen kann, heißt es. Da das System zudem auf die Speicherung von Daten verzichtet, werde es auch den hohen datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht.