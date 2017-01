Mehr als 400 Frauen und Männer haben mit einem Demonstrationszug und einer Kundgebung gegen die geplante Schließung des Werks von Goodyear Dunlop in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) protestiert.

Anschließend nahmen die Beschäftigten am Montag an einer Betriebsversammlung teil. Karsten Rehbein von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sagte, die von der Geschäftsführung überlassenen Unterlagen bestärkten ihn in der Überzeugung, dass das Werk aus wirtschaftlichen Gründen nicht geschlossen werden müsse. Goodyear Dunlop ist der größte Arbeitgeber in Philippsburg und will das Reifenwerk bis Ende des Jahres schließen. Fast 900 Menschen würden dann ihre Arbeitsplätze verlieren.