vor 1 Stunde Karlsruhe Demo und Kundgebung: Verdi ruft in Karlsruhe zu Warnstreiks auf

Am morgigen Dienstag ruft Verdi die Beschäftigten der Versicherungen zum Warnstreik auf. An den Standorten Karlsruhe und Stuttgart wird ganztägig die Arbeit niedergelegt. In der Fächerstadt ist eine Kundgebung geplant.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern