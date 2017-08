Pforzheim hat einen, Heidelberg sowie Mannheim ebenfalls - und jetzt soll auch Karlsruhe einen bekommen: In der Karlsruher Innenstadt wird demnächst ein Restaurant von Kentucky Fried Chicken (KFC) eröffnet. Wann es soweit sein soll, hat das Unternehmen ka-news verraten.

"Wir wollen einen KFC in Karlsruhe!" Rund 200 Personen in der Fächerstadt wünschen sich seit einiger Zeit einen Ableger des US-amerikanischen Unternehmens an ihrem Wohnort. Lange Zeit mussten die Liebhaber der amerikanischen Hähnchen-Kette in Karlsruhe auf ihre Filiale warten, haben sogar eine entsprechende Facebookseite ins Leben gerufen. Jetzt scheint ihr Warten ein Ende zu haben.

Mannheim, Pforzheim, Heidelberg - und bald auch Karlsruhe?

Wie das Unternehmen auf Anfrage von ka-news bestätigt, will KFC noch in diesem Jahr ein Restaurant in Karlsruhe eröffnen. "Die Eröffnung findet voraussichtlich im November 2016 statt", heißt es vonseiten des Konzerns. Das Restaurant werde im Ettlinger Tor Center in der Karl-Friedrich-Straße 26 zu finden sein.

Seit 1968 sei KFC in Deutschland vertreten und nach wie vor auf Expansionskurs, so die Sprecherin. Seit 2009 verdoppelte der amerikanische Konzern nach eigenen Angaben die Anzahl an KFC Restaurants in Deutschland auf 140 Filialen bundesweit.

Derzeit gibt es 111 Restaurants, die von Franchisepartnern geführt werden und 29 KFC eigengeführte Restaurants. Im Jahr 2015 erwirtschaftete das Unternehmen in Deutschland einen Nettoumsatz von 202 Millionen Euro.

Im Jahr 2015 wurden bundesweit 17 neue Restaurants eröffnet, für 2016 sind zirka 20 Restauranteröffnungen geplant. In Pforzheim, Heidelberg und Mannheim gab es bereits Filialen - mit der Eröffnung in Karlsruhe wären es vier Lokalitäten in der näheren Umgebung der Fächerstadt.