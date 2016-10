Das Geschäft mit dem Schmuck: Wie Gablonzer Firmen Karlsruhe veränderten

Anzeige

Der Name Gablonzer Industrie ist vor allem für eines bekannt: Schmuck. Bereits im 19. Jahrhundert entstand das Herstellungs- und Vermarktungsnetzwerk in der gleichnamigen Stadt im Böhmischen. Doch dann mussten sich die 4.000 Betriebe auf Veränderungen einstellen: Sie wurden durch den tschechisch-slowakischen Staat aus dem Zentrum der sudetendeutschen Schmuckwarenindustrie in Gablonz an der Neiße vertrieben. 1947 verschlug es die Arbeitsgemeinschaft auch in die Moltkestraße 20 in der Fächerstadt.

30 Firmen bauen sich eine Existenz in der Moltkestraße auf

In der Artilleriekaserne schlossen sich 30 Einzelfirmen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Dort verarbeiteten sie vor allem Metall und Kunststoffe zu Schmuck. Das Geschäft in der Moltkestraße lief anfangs gut: 1950 exportierten die Firmen erstmals ins Ausland.

Zu diesem entschieden sich die Gablonzer Schmuckhersteller, neben Schmuck auch Signallichter, Rückstrahler, Verpackungen aller Art und verschiedene Zulieferteile für Elekro- und Phonoindustrie zu produzieren. Da die Gablonzer 1952 von der Stadt einige Gebäude erhielten, errichteten sie eine kleine Industriesiedlung an der Gablonzerstraße/Daimlerstraße/Buschstraße. In der Moltkestraße blieben kleinere Betriebe mit 2.300 Beschäftigten.

Konkurrenz, hohe Löhne und zu wenig Lehrlinge

Doch der Konkurrenzdruck in der Fächerstadt war zu dieser Zeit groß. In den 1950er Jahren gab es allein in Karlsruhe rund 250 Gewerbetreibende. Das führte zu gestiegenen Löhnen. Was für die Arbeiter eine gute Nachricht war, brachte die Gablonzer Firmen aber in Bedrängnis. Sie benötigten für ihr Geschäft sehr viel Personal - und konnten die entstehenden Personalkosten auf Dauer nicht aufbringen.

Doch die Firmen kämpften noch mit anderen Problemen: Arbeiter wanderten in andere Unternehmen ab, es gab zu wenige Lehrlinge oder die Nachkommen wollten das Familienunternehmen nicht mehr weiterführen. Zusätzlich hatten sie Konkurrenz von tschechisch-slowakischen und asiatischen Unternehmen, die billiger Schmuck produzierten und somit auch günstiger verkauften.

Die Folgen all dieser Probleme: Es schlossen immer mehr Fabriken, bis schließlich 1979 die letzten 12 Unternehmen das Ende der Gablonzer Schmuckwaren Industrie in Karlsruhe einläuteten. Geblieben sind aber Hinweise auf die einstige Schmuckherstellung: Heute gibt es noch im Südwesten der Stadt Karlsruhe und dem Umland Fabriken für technische Metall- und Kunststoffverarbeitung mit Gablonzer Ursprüngen, wie etwa Bergmann & Hillebrand, Kreisel, Seidel, Schier & Wagner, Zekner- Sanitärtechnik und die Dressler & Zimmerhackl.