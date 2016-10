Cyberrisk-Kongress in Karlsruhe: 120 Unternehmer diskutieren über IT-Sicherheit

Anzeige

Vor allem Unternehmen werden immer mehr Opfer von Angriffen, so die Veranstalter in einer Pressemeldung. Und weiter: "Fast zwei Drittel der Unternehmen, die Opfer einer Cyber-Attacke werden, kommen aus dem Mittelstand. Während in den Medien immer nur die großen Namen auftauchen, gelangen diese Angriffe eher selten an die Öffentlichkeit."

Zum Cyberrisk-Kongress eingeladen waren mehr als 120 Unternehmer und Vertreter öffentlicher Institutionen. "Wir sehen hier noch einen großen Informationsbedarf über die tatsächlichen Risiken. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Kongress zu diesem Thema zu organisieren", erläutert Geschäftsführer Volker Fink die Idee der fivers Versicherungsmakler, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Live-Hacker Götz Schartner zeigte wie mühelos es sein kann, sich in fremde Smartphone zu hacken und online Passwörter zu entziffern. Jörn Müller-Quade referierte über "die hohe Kunst der Kryptographie": Er führte dem Publikum vor, wie IT-Sicherheit beweisbar gemacht werden kann. "Aber Sicherheit ist kompliziert, teuer und sogar unerwünscht, denn absolute Sicherheit liegt nicht im Interesse von Staaten und Internetkonzernen", so der Experte.

Einen Tipp gab es am Ende des Abend von Götz Schartner, IT-Berater: "Sie müssen Ihre betriebswirtschaftlichen Risiken erkennen und mit der IT-Sicherheit dort ansetzen. Das kritische Restrisiko lässt sich versichern."