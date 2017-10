vor 10 Stunden Karlsruhe Cyberforum lädt ein: Kongress zu "Share Economy" in Karlsruhe

Von innovativen Mobilitätskonzepten bis hin zur Bekämpfung von Fluchtursachen: Beim Programm des Impulskongresses "Let’s share on!", am 26. Oktober in der IHK Karlsruhe, stehen gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Fragen zur Zukunft der Share Economy auf der Agenda. Was die Besucher erwartet teilte das Cyberforum in einer Pressemeldung mit.

