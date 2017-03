vor 47 Minuten Karlsruhe "Connexxtion Meetings": Neues Entscheider-Treffen startet in Karlsruhe

"Gute Geschäfte entstehen durch gute Gespräche", so die These von Marc Eisinger, Initator und Vorsitzender des Businessclubs Connexxtion in Bühl. Schon seit 2006 veranstaltet der eingetragene Verein daher regelmäßig unterschiedliche Netzwerktreffen. Am Dienstag, 28. März, findet nun erstmals ein Treffen im K. in Karlsruhe statt. ka-news unterstützt das Treffen als Medienpartner.