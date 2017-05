Karlsruhes Citymanager Sascha Binoth ist erneut in den Vorstand des Landesverbands Baden-Württemberg innerhalb der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) gewählt worden.

Das berichtet das Karlsruher Stadtmarketing in einer Pressemeldung. Auf der Frühjahrstagung des Landesverbandes in Reutlingen wurde Binoth, der seit 2015 im Landesvorstand tätig ist und sich seit 2001 für den Standort Karlsruhe stark macht, einstimmig im Amt bestätigt.

"Ich freue mich sehr, dass Sascha Binoth vom Karlsruher Citymarketing auch in den kommenden zwei Jahren im Landesvorstand tätig sein und den bcsd Landesverband weiter voran bringen wird", kommentiert Jürgen Block, Geschäftsführer der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland, das Wahlergebnis.

Karlsruhe gilt bundes- und landesweit als Vorzeigemodell für erfolgreiches Citymanagement. "Diese Kompetenzen bringt Sascha Binoth auch in die Arbeit im Landesverband Baden-Württemberg ein", heißt es in der Pressemeldung weiter. Er werde sich auch weiterhin in der Landespolitik, bei Verbänden, Kammern und Multiplikatoren für die Belange der baden-württembergischen City- und Stadtmarketingorganisationen einsetzen.

Die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland vertritt nach eigenen Angaben seit 1996 mehr als 350 Städte und Stadtmarketingorganisationen des gesamten Bundesgebietes. Der Landesverband Baden-Württemberg ist mit 66 Mitgliedern der zweitgrößte in Deutschland.