In Karlsruhe findet Anfang April eine Veranstaltung über Minijobs statt. Unter dem Motto "Minijob? Da geht noch mehr!" informieren Fachleute in der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt umfassend über Chancen, aber auch mögliche Risiken der Beschäftigungsform.

Für viele ist der Minijob ein erster Schritt zurück ins Arbeitsleben, heißt es in einer Pressemeldung der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt. Aber ist dieser wirklich eine Alternative zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung? Insbesondere Frauen arbeiten laut der Agentur geringfügig beschäftigt, dies hat "erhebliche Folgen" für ihre Existenzsicherung.

Was bedeutet eigentlich "geringfügige Beschäftigung"? Welche Rechte und Pflichten ergeben sich aus einem solchen Arbeitsverhältnis für Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Wie sind die aktuellen Rahmenbedingungen? Gilt auch hier der Mindestlohn? Was ist mit Urlaub und Krankengeld? Gibt es Ansprüche gegenüber der Rentenversicherung, der Krankenkasse, der Agentur für Arbeit?

Diese Fragen will die Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt in der Veranstaltung am Dienstag, 4. April, im BiZ der Agentur für Arbeit Karlsruhe (Brauerstraße 10) beantworten. Klaus Worm von der Deutschen Rentenversicherung und Elwis Capece vom Deutschen Gewerkschaftsbund informieren von 9 bis 12 Uhr über Risiken und Chancen für Minijobber. Die Veranstaltung ist kostenlos.