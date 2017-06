Am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr ist der im Auftrag der EnBW eingesetzte Schubverband mit drei Castor-Behältern an der Anlegestelle des Kernkraftwerks Neckarwestheim angekommen. "Der erste von voraussichtlich fünf Transporten war damit erfolgreich",fasst der Energieriese die Aktion zusammen.

Der Schubverband – bestehend aus einem Schubleichter und einem Schubboot – war am Mittwochmorgen vom Hafen des Kernkraftwerks Obrigheim gestartet. Die mit verbrauchten Brennelementen beladenen Castoren waren während des Transports auf drei Fahrzeugen fixiert, die jeweils im Schubleichter verankert waren.

Nach dem Anlegen und Festmachen des Schubverbands in Neckarwestheim wurde damit begonnen, eine mobile Rampe aufzubauen. Über diese werden die drei Fahrzeuge mit den darauf befindlichen Castoren aus dem Schubleichter auf das Gelände des Kernkraftwerks fahren. Anschließend sind die Fahrzeuge mit den Behältern in das Standort-Zwischenlager des Kernkraftwerks Neckarwestheim eingeschleust und die Behälter eingelagert worden.

"Der Transport der Castor-Behälter auf dem Neckar verlief jederzeit sicher", so die EnBW in einer Pressemeldung am Abend. "Wir freuen uns über den guten technischen Ablauf des ersten Transports. Die sichere Machbarkeit unseres Vorhabens hat sich damit wie erwartet bestätigt", resümiert Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW Kernkraft GmbH.

Strahlung auch im Uferbereich gemessen

Weniger zufrieden über mit dem Ablauf des Atomtransports zeigt sich das Bündnis "Neckar castorfrei" in einer Pressemeldung. Hier sprechen die Verantwortlichen von einem Versagen von Umweltminister Franz Untersteller, des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und der EnBW. "Sie konnten und wollten den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt nicht sicherstellen. Wir prangern dieses Denken der Schreibtischtäter an, Minimalsicherheit sei schon genug", so das Bündnis in der Pressemeldung.

Nach eigenen Angaben hätten Messungen des Bündnisses selbst am Ufer bei Vorbeifahrt des Transports noch einen "massiven Anstiieg der Neutronenstrahlung" ergeben.

Bei der EnBW laufen nach Angaben der Pressestelle bereits die Vorbereitungen für den nächsten Transport - wann genau das sein wird, werde aber nicht bekannt gegeben. Die Protestpartner kündigen aber auch bei "kurzer Vorlaufzeit" wieder erneut Proteste an.

