Wer in Großstädten auf Wohnungsuche geht, wird oft vor eine schwierige Aufgabe gestellt - so auch in Karlsruhe. Tübingen verhängt seit vergangenem Jahr saftige Strafen, wenn Wohnungen leer bleiben. Ist der Ansatz auch in der Fächerstadt denkbar?

Wohnraum in Karlsruhe zu finden, ist oftmals nicht einfach. Auch die Studentenstadt Tübingen kennt das Problem. Seit Oktober versucht sie mit einem Zweckentfremdungsverbot gegenzusteuern. Hier droht Wohnungseigentümer im schlimmsten Fall ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro, wenn er die Wohnung mit Absicht nicht vermietet. Andere Städte wie Konstanz und Stuttgart haben angekündigt, nachziehen zu wollen. So auch Karlsruhe?

Karlsruhe liegt unter dem landesweiten Schnitt

Im Sachstandsbericht zum Thema "Wohnen und Bauen in Karlsruhe" von 2015 spricht die Stadt von 3.545 Wohnungen, die zur Zensuserhebung im Jahre 2011 unbewohnt waren. "Dies entspricht einer Leerstandsquote von 2,3 Prozent", so die Stadt weiter. Allerdings weist sie auch darauf hin, dass in diese Zahl auch Wohnungen fallen, die aufgrund von Mieterwechsel nur zum Zeitpunkt der Erhebung gerade unbenutzt waren und "somit keinen echten Leerstand darstellen".

Zum Vergleich: In Tübingen waren es am Tag des Zensus 1.651 unbewohnte Wohnungen, was einer Leerstandsquote von 3,4 Prozent entspricht. Damit liegen sowohl Karlsruhe, als auch Tübingen unter den Landesschnitt (4,1 Prozent). Deutschlandweit lag die Quote zum Zeitpunkt der Erhebung im Schnitt bei 4,5 Prozent, so das Statistische Bundesamt.

Karlsruhe will Förderung statt Bestrafung

Trotz der vergleichsweise geringen Quote in der Fächerstadt spricht sich der Mieterverein Karlsruhe für ein Zweckentfremdungsverbot aus. So habe es früher schon einmal ein solches Vorgehen in Karlsruhe gegeben. Und so sei man "neben verstärkter Neubautätigkeit eben auch für die Wiedereinführung des Zweckentfremdungsverbotes, um unnötige Leerstände zu vermeiden", erklärt der Verein.

Bei der Stadt Karlsruhe allerdings ist derzeit nicht geplant, eine Zweckentfremdungssatzung aufzustellen. So wolle man sich weiterhin an ein "Drei-Säulen-Konzept" halten: "Erstens Baulücken schließen, ungenutzte Grundstücke aktivieren und Siedlungsränder arrondieren - auch durch eine behutsame Ausweisung von Neubauflächen", so Helga Riedel vom Presseamt der Stadt Karlsruhe.

Weiter gibt sie an: "Um die Versorgung mit Wohnraum als Stadt zu unterstützen, bedient sich die Stadt aller Instrumente, die ihr möglich sind. Dazu gehört das Karlsruher Wohnungsbauprogramm (KaWoF), bei dem die Stadt die Fördersumme des Landes um kommunale Zuschüsse aufstockt, um bei Kauf von Neu- und Bestandswohnungen durch Private Miet- und Belegungsrechte sichern zu können."