Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bietet seinen Fahrgästen für die närrischen Tage auch in diesem Jahr wieder eine "NarrenKarte" an. Mit dieser speziellen Wochenkarte können die Narren vergünstigt über Fastnacht unterwegs sein.

Bis zu fünf Personen sind mit der Fahrkarte vom „Schmutzigen Donnerstag“, 23. Februar, bis Aschermittwoch, 1. März, täglich von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr des Folgetags bequem und sicher mit Bus und Bahn unterwegs, versprechen die KVV. Die "NarrenKarte" gilt im Angebotszeitraum für beliebig viele Fahrten im gesamten KVV-Netz. Der Preis beträgt 26 Euro.

Die "NarrenKarte" ist ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Als herkömmliche Fahrkarte ist sie erhältlich in den KVV-Kundenzentren in Karlsruhe (Hauptbahnhof und Weinbrennerhaus am Marktplatz), Bruchsal (Stadtbusbüro), Ettlingen (Stadtbahnhof), Rastatt (Bürgerbüro) und Baden-Baden (Bürgerbüro im Rathaus). Außerdem ist das Angebot an vielen KVV-Verkaufsstellen mit erweitertem Sortiment und auf der Webseite der KVV erhältlich.