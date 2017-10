Mit rund 176.000 Euro fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg die Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Karlsruhe. Die Gesamtkosten der Modernisierungsmaßnahmen betragen insgesamt 704.200 Euro.

"Um die Qualität der überbetrieblichen Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau zu erhalten, fördern wir Modernisierungen und Ergänzungen im technischen wie baulichen Bereich. Auf diese Weise tragen wir zur Sicherung des Fach- und Führungskräftenachwuchses unserer Südwestwirtschaft bei", sagte Staatssekretärin Katrin Schütz laut einer Pressemeldung des Ministeriums bei der Übergabe des Förderbescheids am Donnerstag, 5. Oktober, in Karlsruhe. Denn der Strukturwandel der Wirtschafts- und Arbeitswelt erfordere eine ständige Anpassung der überbetrieblichen Berufsbildungsstätten an die neuesten Entwicklungen, so Schütz.

Die Gesamtkosten der notwendigen Modernisierungsmaßnahmen betragen nach Aussage des Ministeriums 704.200 Euro. Neben dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, das 25 Prozent der Kosten trage, würden sich der Bund mit 45 Prozent und die Handwerkskammer Karlsruhe mit 30 Prozent beteiligen.

Mit Hilfe der Fördermittel sollen Investitionen in verschiedenen Bereichen der Bildungsakademie Karlsruhe zur Anpassung der Ausstattung an die technische Entwicklung und die Erfordernisse neuer Lehrgänge sowie Ersatzinvestitionen für veraltete Geräte und Maschinen getätigt werden, heißt es weiter.