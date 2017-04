Mit einem Ergebnis, welches die Einnahmen vom Jahr 2015 weit übersteigen, schließt das Hauptzollamt Karlsruhe das Jahr 2016 ab. Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Der Zoll nimmt Jahr für Jahr rund die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuern ein. Im Jahr 2016 waren das über 131 Milliarden Euro im Land. Das Hauptzollamt Karlsruhe, welches für ein rund 6.500 Quadratkilometer großen Bezirk zwischen Mannheim und Nagold, sowie zwischen Karlsruhe und Pforzheim und dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zuständig ist, hat nach eigenen Angaben dazu 7,3 Milliarden Euro beigesteuert. Das Ergebnis liegt dabei rund 500 Millionen Euro über den Einnahmen aus 2015.

Wie es in der Jahresbilanz 2016 aus der Karlsruher Kommunikations-Stabstelle des Zolls heißt, war dabei mit rund fünf Milliarden Euro die Verbrauchsteuer die größte Einnahmequelle, gefolgt von der Einfuhrumsatzsteuer. Bei der Verbrauchsteuer wiederum machte die Energiestreuer mit rund 4,5 Milliarden Euro den größten Anteil aus. Es folgten die Stromsteuer (rund 430 Millionen Euro), die Branntwein-, Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer (rund 37 Millionen Euro), die Kaffeesteuer (etwa 32 Millionen Euro), die Biersteuer mit rund acht Millionen Euro und zuletzt die Tabaksteuer mit etwa 69.000 Euro.

Geldbußen in Höhe von 1,8 Millionen Euro verhängt

Der Prüfungsdienst des Hauptzollamts Karlsruhe hat im vergangenen Jahr 392 Prüfungen durchgeführt. Dabei wurden von den Firmen über 4 Millionen Euro nacherhoben bzw. zurückgefordert und zugunsten der Firmen 1,3 Millionen erstattet. Im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit konnten 1.187 Arbeitgeber auf Einhaltung der sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Pflichten überprüft werden.

2016 wurden im Bezirk 5.036 Strafverfahren abgeschlossen, Geldstrafen von knapp 2 Millionen Euro und Freiheitsstrafen von insgesamt 64 Jahren verhängt. Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten waren es 1.537 abgeschlossene Verfahren und rund 1,8 Millionen Euro an Geldbußen.

Im Jahr 2016 stellten die Zöllnerinnen und Zöllner an den sechs Zollämtern im Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe in 1.212 Fällen gefälschten Waren verschiedener Marken sicher. Diese Waren wurden hauptsächlich im Internet bestellt und kamen über den Postweg in die Bundesrepublik Deutschland.