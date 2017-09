17.09.2017 09:30 Karlsruhe Bestehende Gebäude besser nutzen: Land unterstützt Karlsruhe mit 40.000 Euro

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau unterstützt mit dem Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" die Erstellung eines so genannten Potenzialatlasses und eines Leitfadens für ein aktives Flächenmanagement in Karlsruhe. Insgesamt gehen 40.000 Euro in die Fächerstadt.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern