"Best of Baden-Württemberg": Karlsruher Startup gewinnt Gründerwettbewerb

Das Start-up "otego" aus Karlsruhe hat den 6. Venture Capital-Pitch "Best of Baden-Württemberg" gewonnen. Wie die L-Bank berichtet, konnte sich das Karlsruher Unternehmen mit gedruckten thermoelektrischen Generatoren überzeugen.

Unter dem Motto "Best of Baden-Württemberg" stellten die High-Tech-Gründer des Bundeslandes bei der sechsten Ausgabe des Venture Capital-Pitches in der Stuttgarter L-Bank Rotunde ihre Geschäftskonzepte vor. "Unter den konkurrierenden Startups wählte das Publikum, bestehend aus 220 Gästen, seine Favoriten", erklärt die Bank in ihrer Pressemitteilung.

Bewerben konnten sich alle Startups, die ihren Fokus auf die Bereiche IT, Life Science oder Technik gelegt, ihren Unternehmenssitz in Baden-Württemberg und einen Kapitalbedarf von mehr als 500.000 Euro haben. "Vorstellen kann man sich unser Produkt quasi als eine Solarzelle für Wärme", erklärte CEO Frederick Lessmann vom Karlsruher Gewinnerteam.

"Diesen Publikumspreis zu erhalten, bei dem unterschiedliche Investoren, Business Angels und Wirtschaftsförderer mit abgestimmt haben, ist wirklich ein gutes Gefühl", freute er sich. Es bekräftige ihn, bis Mitte des Jahres die Finanzierung zur Entwicklung der Serie in trockenen Tüchern zu haben. Außerdem konnte sich nach Aussage der Bank das Karlsruher Startup "robodev" über die Drittplatzierung für die Entwicklung von Automatisierungslösungen für die wirtschaftliche Produktion und Montage kleiner Stückzahlen freuen.