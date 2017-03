vor 1 Stunde Karlsruhe Bessere Labortechnologie: Zwei Karlsruher Projekte ausgezeichnet

Hight-Tech-Gründungen sind für Energiewende und Gesundheitssystem von immenser Bedeutung. Die Initiative Science4Life fördert solche Projekte durch einen Wettbewerb, in welchem es neben Preisgeld auch Feedback und nützliche Tipps von Experten in Sachen Gründungspraxis und Businessplan gibt. Auch zwei Karlsruher Gründer haben es in die nächste Runde geschafft.