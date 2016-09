Anzeige

"Seit nunmehr 16 Jahren liegt dm an der Spitze der überregionalen Drogeriemärkte", fasst Matthias Metje, Studienleiter und Geschäftsführer für Forschung der ServiceBarometer AG, das Resultat der umfassendsten repräsentativen Verbraucherbefragung zur Kundenzufriedenheit in Deutschland in einer Pressemeldung zusammen.

Das Münchner Unternehmen erhob in einer Befragung von mehr als 33.000 Kunden die Globalzufriedenheit und weitere 25 Einzelmerkmale, wobei dm in 19 dieser Kategorien den besten Wert aller Drogeriemärkte erzielte. "Erfreulich ist, dass dm insbesondere bei allen vier Hauptkategorien die Bestnote verzeichnet", so das Unternehmen in einer entsprechenden Pressemeldung am Donnerstag.

dm räumt Bestnoten ab

In der Rubrik Wiederwahlabsicht (Note 1,16) konnte dm sich im Vergleich zum Vorjahr sogar noch weiter verbessern, auch bei der Weiterempfehlungsabsicht (1,52), dem Preis-Leistungsverhältnis (2,10) und den Wettbewerbsvorteilen (2,29) überzeugt dm die Kunden am meisten. Mit der Bestnote und nochmals besser als im Vorjahr bewerteten die dm-Kunden die Freundlichkeit und die fachlich kompetente Beratung der dm-Mitarbeiter.

"Das wiederholt gute Ergebnis bestärkt uns, dass unser Verständnis von Service und Sortimentsgestaltung von unseren Kunden gut angenommen wird", sagt Erich Harsch, Vorsitzender der dm- Geschäftsführung, zum Ergebnis der Studie. Die Angebotsvielfalt bei dm, insbesondere im Bereich der Bio-Produkte, bewerten die Kunden noch positiver als 2015. Zudem beurteilten sie die Qualität der im dm-Markt angebotenen Waren und Produkte, insbesondere der dm- Eigenmarken, besser als bei den Mitbewerbern.