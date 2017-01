Der Bauausschuss tagt am 18. Januar um 16.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses in einer öffentlichen Sitzung. Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt, sollen viele wichtige Vergaben getroffen werden.

Unter der Leitung von Baubürgermeister Michael Obert stehe zunächst ein Vortrag zum Straßenzustand 2016 auf dem Programm. Anschließend berate das Gremium über die Vergabe der Ingenieurleistungen zur Planung einer Umfahrung für Hagsfeld.

Zur verkehrlichen Entlastung des Karlsruher Stadtteils Hagsfeld ist die Umfahrung von Hagsfeld zwischen der Elfmorgenbruchstraße und der Haid-und-Neu-Straße (L560) geplant. Zusätzlich ist der westlich der Haid-und-Neu-Straße gelegene Technologiepark an diese Umfahrung anzubinden, wie die Stadt weite erklärt.

Die geschätzten Honorarkosten für die Planungsleistungen übersteigen den Schwellenwert gemäß Paragraph 106 GWB deutlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme sollen zwischen 35 bis 80 Millionen Euro liegen abhängig von der gewählten Variante. Ein Antrag auf Förderung nach LGVFG wird gestellt werden, zufolge des Bauauschusses der Sitzungen des Gemeinderats, der Ortschaftsräte und der Ausschüsse.

Um die Weiherwaldschule sanieren zu können, müssen Unterrichtsräume in Container ausgelagert werden, über deren Aufstellung und Miete der Ausschuss entscheidet. Im zweiten Bauabschnitt der Sanierung und Erweiterung der Heinrich-Hertz-Schule geht es um die Beauftragung einer Firma mit der Gebäudeautomation.

Und schließlich steht bei der Modernisierung der Lustgartenhalle Hohenwettersbach die Vergabe von Heizanlagen und zentralen Wasserwärmungsanlagen an, so heißt es in der Pressemitteilung des Amtsblattes der Stadt Karlsruhe.