Über Jahre lag die Schwanenwiese, das Grundstück am westlichen Eingang des Karlsruher Stadtteils Grötzingen, brach. Das soll sich nun ändern: Am Donnerstag wurde mit dem Spatenstich symbolisch mit dem Bau von 48 neuen Mietwohnungen begonnen.

Mit dem symbolischen Spatenstich wurde am Donnerstag der Baubeginn von genossenschaftlichen Mietwohnungen in Karlsruhe-Grötzingen gefeiert. Diese werden dann in etwas mehr als anderthalb Jahren von der Baugemeinschaft Ettlingen vermietet.

An der Stelle direkt am westlichen Ortseingang von Grötzingen in der Augustenburgstraße sollen 48 barrierefreie Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen entstehen. Zudem soll eine Demenz-Wohngruppe einziehen. Der dreistöckige Gebäudekomplex soll L-förmig angeordnet sein und über Penthäuser und Balkone zur verkehrsabgewandten Seite verfügen.

Doch warum wurde diese Fläche lange Zeit nicht angetastet? "Es handelt sich hier um ein herausforderndes Grundstück", so Harald Stein, verantwortlicher Architekt im Auftrag der Bauherren. "Die schwierigen Wasserverhältnisse hatten eine aufwendige Planung zur Folge."

Am 24. April sollen nun die Bauarbeiten beginnen. Zum Jahresbeginn 2019, so der Plan, sollen dann die ersten Wohnungen bezogen werden können. Weitere Bauprojekte seien in Grötzingen derzeit nicht geplant, so das nebenamtliche Vorstandsmitglied der Baugemeinschaft Ettlingen, Thomas Tritsch. Man habe einen guten Wohnungsbestand, in dem man die Modernisierung vorantreiben wolle.