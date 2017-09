vor 1 Stunde Ramona Holdenried Karlsruhe Bangen um Sandkorn-Theater: Stadträte sagen Unterstützung zu

Finanzielle Probleme bringen das Sandkorn-Theater in Bedrängnis: Am Mittwoch mussten die Verantwortlichen Insolvenz anmelden. Nicht nur in der Karlsruher Kulturszene, sondern auch unter den Stadträten im Gemeinderat ist die Bestürzung darüber groß. Kann die Stadt in dieser Situation helfen?

