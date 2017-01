Wie die Versicherungsgruppe BGV / Badische Versicherung am Freitag bei einer Bilanzpressekonferenz mitteilt, wurde im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erwirtschaftet. So teilt das Unternehmen mit, dass der Jahresüberschuss so hoch ist wie nie zuvor. Dank der guten Lage können Mitglieder und Kunden daher mit Beitragsrückerstattungen rechnen.

Diese Botschaft überbringt Heinz Ohnmacht den Pressevertretern gerne: "Die BGV steht so gut da, wie selten zuvor." Grund für die Freude ist der hohe Jahresüberschuss von 8,2 Millionen Euro der dank der "klugen und vorausschauenden Unternehmenssteuerung" erwirtschaftet werden konnte. Keine Selbstverständlichkeit, wie Ohnmacht betont, in Zeiten der Niedrigzinsen.

Die Steigerung der Zahlen läge damit über dem marktüblichen Niveau. Als Gründe hierfür sei das überdurchschnittliche und stabile Wachstum, eine moderate Schadensituation und einmalige Sondereffekte zu nennen. Insgesamt wurden zwei Prozent mehr Versicherungsverträge abgeschlossen als im Jahr zuvor. Auch die gebuchten Beiträge sind in den letzten Jahren konstant gestiegen, zuletzt konnte ein Plus von 5,7 Prozent zum Vorjahr verzeichnet werden.

Das machte in der Summe der Beiträge etwa 17 Millionen Euro aus. Damit konnte die Versicherungsgruppe erstmals die 300-Millionen-Marke übersteigen und lag bei 315,9 Mio. Euro (2014: 299 Mio.) Nach einem guten Schadenjahr 2014 stieg die Aufwendung für Versicherungsfälle im vergangenen Jahr moderat auf 192,9 Mio. Euro.

Sondereffekt durch geplante Verschmelzung

Die beiden Tocherunternehmen Badische Allgemeine Versicherung AG und BGV-Versicherung AG sollen verschmelzen. Das Vorsorgekapital der Badischen Versicherung soll hierdurch gesenkt und die Gewinnrücklage der BGV gesteigert werden. Dafür wurden Anteile, die nicht im Konzernbesitz waren, zurückgekauft. Im Herbst soll dann die Verschmelzung stattfinden, die den Konzern, so Ohnmacht, noch zukunftsfähiger macht.

In diesem Jahr schüttet der BGV eine Rekordsumme von sechs Millionen aus. Das Geld geht als Rückerstattung an die Mitglieder des Badischen Versicherungs-Verbands und an die Versicherungsnehmer der BGV. "So lassen wir unsere Mitglieder und Versicherungsnehmer an unserem Erfolg teilhaben", sagt Ohnmacht.

Positiv in die Zukunft blicken

Der positive Trend setzt sich auch im ersten Quartal dieses Jahres fort. "Die Bestandsbeiträge werden weiter steigern", prognostiziert Ohnmacht. Zwar würden die Zinserträge zurück gehen, dafür wird das Geld in alternativen Anlagen, wie Aktien- und Rentenpapieren, angelegt. "Allerdings spekulieren wir damit nicht, sondern halten die Papiere", so Ohnmacht weiter.

Auch wenn sich immer mehr Kunden im Internet über die Angebote der Versicherungen informieren, werden 80 Prozent der Verträge direkt abgeschlossen. Um das Interesse nach Informationen zu befrieden arbeite die Unternehmensgruppe unter anderem an der Digitalisierung und kommuniziert schon jetzt über verschiedene Kanäle wie per Newsletter oder in einer eigenen Smartphone-Anwendung.