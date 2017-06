Die Versicherungsgruppe BGV / Badische Versicherungen präsentierte am Dienstag ihre Bilanz für das Jahr 2016 und konnte dabei auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken: So konnten beispielsweise die Beitragseinnahmen um knapp vier Prozent zum Vorjahr erhöht werden - auf der Schadenseite seien die Ausgaben jedoch deutlich gestiegen.

"Dem BGV ist es in einem herausfordernden Umfeld gelungen, das Jahr 2016 zu einem besonderen Erfolg zu machen", sagte Heinz Ohnmacht, Vorstandsvorsitzender des BGV, bei der Bilanzpressekonferenz. Und das belegen auch die Zahlen: Wie der BGV mitteilt, beträgt der Jahresüberschuss - also der Gewinn nach dem Abzug der Steuern - für 2016 9,4 Millionen Euro. Das entspricht im Gegensatz zum Vorjahr - als dieser bei 8,2 Millionen Euro lag - einem Wachstum von 15 Prozent. Insgesamt könne das Unternehmen davon eine Rekordsumme von 6,9 Millionen Euro als Rückerstattung an die Mitglieder ausschütten.

15 Prozent höhere Schadenaufwendungen als im Vorjahr

Den höheren Einnahmen - die 2016 bei 328,3 Millionen Euro lagen - stehen jedoch auf der Schadenseite deutlich gestiegene Ausgaben gegenüber: Die Aufwendungen für Versicherungsfälle lagen im Jahr 2016 bei 221 Millionen Euro und damit fast 15 Prozent über dem Vorjahr. Trotz das 2016 ein insgesamt moderates Schadenjahr ohne Großschäden oder Naturkatastrophen war.

Ein Grund für die höheren Schadenaufwendungen sei nach Aussage des BGV, dass deutlich weniger Beträge von der Rückversicherung an den BGV geflossen sind. Die meisten Schadensfälle lagen innerhalb des Selbstbehalts des BGV und wurden nicht von der Rückversicherung aufgefangen.

Digitale Agenda: Investition in die Zukunft

Wie der BGV auf der Pressekonferenz weiter mitteilte, hat die Versicherungsgruppe kürzlich eine digitale Agenda verabschiedet, mit der er in den kommenden Jahren in innovative Technik und Prozesse investieren wird. Ohmacht erläutert diese folgendermaßen: "Damit verfolgen wir drei Ziele: Wir steigern unsere Effizienz, wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden von heute und morgen und wir machen unsere Mitarbeiter fit für den digitalen Wandel."

So soll beispielsweise die Zahl der Papieranträge deutlich reduziert und die Dunkelverarbeitungsquote erhöht werden. Den Kunden möchte der BGV weitere digitale Schnittstellen bieten, um ihre Anliegen schnell und unkompliziert zu melden. Häufige Geschäftsvorfälle will der BGV nach eigener Aussag weiter automatisieren.