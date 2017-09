Autonomes Fahren in der Fächerstadt: Bürgerforum zum Testfeld in Karlsruhe

Das Testfeld Autonomes Fahren (TAF) soll Ende des Jahres in den Probebetrieb gehen. Über die ersten Module des Testfelds für den Ende 2017 startenden Probebetrieb und über weitere Fragen rund um Autonomes Fahren in Karlsruhe informiert die Stadt beim Bürgerforum am Freitag, 6. Oktober.

Das auf gut zwei Stunden angelegte Forum "Testfeld Autonomes Fahren in Karlsruhe" soll nach Stadt-Angaben gegen 17.30 Uhr im Bürgerzentrum "Südwerk" beginnen.

Nach einleitenden Worten von Oberbürgermeister Frank Mentrup sollen Fachleute aus dem TAF-Bereich die verschiedenen Facetten des Testfelds beleuchten. Anschließend stehen die Referenten sowie weitere Akteure des Forschungs- und Praxisprojektes an Thementischen für Fragen zur Verfügung.

Den Einstieg in das "Testfeld Autonomes Fahren in Karlsruhe" übernimmt Prof. Dr. Marius Zöllner, der auch Vorstandsmitglied am federführenden Forschungszentrum Informatik am KIT ist. Zöllner soll den Forums-Teilnehmern insbesondere Wissenschaft und die Forschung in diesem Bereich nahe bringen, so die Stadt.

Bürgermeister Michael Obert soll anschließend auf die Verknüpfung von Forschung und Praxis eingehen und die Aktivitäten der Stadt Karlsruhe für das Testfeld vorstellen. Der Technische Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und Albtal-Verkehrsgesellschaft Ascan Egerer soll für den zukünftigen Testfeldbetreiber, den Karlsruher Verkehrsverbund, erläutern wie der Betrieb der Teststrecken vorgesehen ist.

Drei Thementische

Wer nach den Einstiegsreferaten einzelne Aspekte weiter vertiefen möchte, kann an einem der drei Thementische "Flächenkulisse in Karlsruhe","Technik und Sicherheit" und zu "Recht und Datenschutz" das Gespräch mit Vertretern der am Testfeld-Aufbau beteiligten Einrichtungen suchen.

Hier werden Interessierten neben Visualisierungen auch weitere Informationen geboten. An den Thementischen stehen unter anderem Vertreter von Stadt, KIT und dem Forschungszentrum Informatik (FZI) Rede und Antwort. Themen und Fragen zum Testfeld, die am 6. Oktober aufgegriffen werden sollen, können Bürger bereits vorab an buergerforum@karlsruhe.de mailen.