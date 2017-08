vor 18 Minuten Karlsruhe Autonomes Fahren: Teststrecke in Karlsruher Oststadt wird aufgebaut

Autos, die selbstständig über die Straßen fahren, sind bald keine Zukunftsmusik mehr: Das Forschungszentrum Informatik am KIT (FZI) baut bald in der Karlsruher Oststadt ein Testfeld für solche Fahrzeuge auf - erstmalig in Baden-Württemberg!

