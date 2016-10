Anzeige

Der Gewinner in der Kategorie "Wheat Beer" beim "World Beer Award" wird laut Pressemeldung in der Hoepfner Bierburg im badischen Karlsruhe gebraut. "Wir wussten von den Organisatoren, dass Hoepfner dieses Mal eine besondere Auszeichnung erhalten werde", berichtet Geschäftsführer Willy Schmidt von der ersten Nachricht. "Die Spannung wuchs und das Hoepfner-Team wartete gespannt auf den Besuch von Anita Ujszaszi – Awards Organizer 'World Beer Award' – die den Preis in Karlsruhe persönlich überreichen wollte."

Umso erfreuter waren Willy Schmidt und Chefbraumeister Michael Huschens, als die Urkunden dokumentierten, dass die Privatbrauerei Hoepfner beim "World Beer Award" nicht nur den Titel Deutschlands bestes "Hefeweizen" erhalten hat, sondern sich auch damit schmücken darf, das weltbeste "Hefeweizen" zu brauen und als Krönung in der Gesamtkategorie "Weizenbier" Weltgewinner ist.

Chefbraumeister Huschens sieht die Brauerei Hoepfner mit diesen Ehrungen bestätigt: "Wir haben höchste Ansprüche an Qualität und Geschmack. Dass unsere Hoepfner Biere auch internationalen Anforderungen nicht nur genügen, sondern uns an die Spitze bringen, das macht uns stolz und spornt uns weiter an."