vor 1 Stunde Karlsruhe Ausbau des Durlach Centers: dm und Decathlon ziehen ein

Es tut sich was in Osten Karlsruhes: Aktuell wird dort das Durlach Center um rund 2.500 Quadratmetern auf der Ostseite des Gebäudes in Richtung A5 erweitert. Wie die MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG mitteilt, stehen zwei neue Mieter in den Startlöchern: dm und Decathlon.

