Die Gewerbeflächensituation in Karlsruhe stand im Mittelpunkt der Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses, der in der letzten Woche unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz tagte.

"Die Nachfrage ist so stark angestiegen und unser Bestand so gering, dass wir in fünf bis sechs Jahren nichts mehr anbieten können", erklärte Wirtschaftsbürgermeisterin Luczak-Schwarz, die aus ihrer Sicht "aufschreckende Entwicklung" bei einer Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses vergangene Woche. Zwar werde stark an der Innenentwicklung von Flächen gearbeitet, der "Output" aus diesen Maßnahmen sei bislang aber eher gering.

Nachdem die städtischen Gremien der vorgeschlagenen Aufwertung des Flächenportfolios bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes nicht folgten und auch die Bereitschaft der Nachbargemeinden zu Kooperationen eher gering seien, könnten zunehmend keine realisierbaren Flächen für Expansion und Neuansiedlungen angeboten werden.

"Nachfrage kann nur schwer bedient werden"

In den letzten zehn Jahren habe die städtische Wirtschaftsförderung insgesamt 24 Firmenabwanderungen mit einem Verlust von rund 2.000 Arbeitsplätzen registriert. Weil derzeit die Nachfrage der Kreativ- und IT Unternehmen nur noch schwer bedient werden könne, sei etwa eine Weiterentwicklung des Kreativparks Alter Schlachthof in Richtung Messplatz wünschenswert, aber nicht realistisch. Im Technologiepark stünden nur noch vier Hektar zur Verfügung und im einzigen in der Entwicklung befindlichen Gewerbegebiet "Gottesauer Feld" verblieben nur rund 4,5 Hektar an städtischen Flächen.

Einigkeit herrschte im Wirtschaftsförderungsausschuss darüber, die Entwicklungen nochmals genau unter die Lupe zu nehmen. Wie erfolgreich Wirtschaftsförderung mit entsprechenden Flächen sein kann, zeigte die Bürgermeisterin am Beispiel Kreativpark "Alter Schlachthof" auf. Dort sei in den letzten Jahren die Zahl der Beschäftigten von 810 auf 1.590 angestiegen. Nachdem das Gründungszentrum Perfekt Futur vollständig ausgelastet sei, warte man nun auf die Fertigstellung des Wachstums- und Festigungszentrums im Spätjahr 2018.

Im Rahmen der Sitzung bekam auch die "Pioniergarage" Gelegenheit sich vorzustellen. Sie bietet als Verein und Hochschulgruppe am KIT eine zentrale Plattform für gründungsinteressierte Studenten aller Hochschulen. Mit einem Gründerfonds möchte die "Pioniergarage" im nächsten Jahr einen weiteren Baustein zur Unterstützung von Gründungen schaffen. Zudem segnete der Wirtschaftsförderungsausschuss eine Reihe von Grundstücksverkäufen verschiedener Gewerbeflächen im gesamten Stadtgebiet ab.