Arbeitsmarkt in Karlsruhe: Weniger Arbeitslose zum Herbstbeginn

"Viele junge Leute, die nach ihrer Ausbildung arbeitslos wurden, schafften den raschen Einstieg ins Berufsleben. Das sieht man vor allem daran, dass überdurchschnittlich viele arbeitslose Menschen sich in Erwerbsfähigkeit abgemeldet haben", so Ingo Zenker, Leiter der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt.

Die Unternehmen würden Fachkräfte benötigen und auf die gut ausgebildeten und motivierten Berufseinsteiger setzen. "Das bedeutet aber auch, dass eine gute fundierte Ausbildung zwingend erforderlich ist, um auf dem immer komplexeren Arbeitsmarkt bestehen zu können. Wer über keine formale berufliche Qualifikation verfügt, wird künftig längere Suchzeiten und geringere Chancen in Kauf nehmen müssen", erklärt Zenker.

Rund 3.000 Personen in Karlsruhe ohne Job

Nachdem die Arbeitslosigkeit in den Monaten Juli und August angestiegen war, ging sie nach Aussage der Agentur für Arbeit im September zurück. 21.670 Frauen und Männer aus dem Bezirk der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt seien derzeit ohne Arbeit – 594 weniger als vor einem Monat.

Im Gebiet der Hauptagentur Karlsruhe sei die Arbeitslosigkeit von August auf September um 266 auf 9.619 Personen zurückgegangen. Dadurch habe sich die Arbeitslosenquote verändert. Sie sei jetzt um zwei Zehntelprozentpunkte gefallen, und liege nun bei 4,2 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr sei die Quote sogar um fünf Zehntelprozentpunkte niedriger, so die Agentur in ihrem Pressebericht. Im September mussten sich in der Karlsruher Hauptagentur oder bei den ansässigen Jobcentern 2.940 neu oder wieder arbeitslos melden; 197 weniger als im August und 125 mehr als vor einem Jahr. Im Gegenzug hätten 3.205 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden können. Die Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit seien gegenüber dem Vormonat (502) und dem Vorjahresmonat (63) gestiegen.