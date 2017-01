Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt angestiegen - saisonbedingt, wie die Agentur in einer Pressemitteilung erklärt. Der Kräftebedarf der Unternehmen sei indes weiterhin hoch.

"Der Januar ist ein Monat, in dem die Arbeitslosigkeit immer zunimmt. Der Anstieg ist nicht überraschend", erklärt Ingo Zenkner, der Vorsitzende der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Der Anstieg sei in erster Linie auf quartals- und witterungsbedingte Faktoren zurückzuführen.

"Positiv ist aber, dass in diesem Jahr die niedrigste Arbeitslosenquote in einem Januar seit über 20 Jahren gemessen wurde und die Beschäftigung permanent steigt. Aktuell sind in unserer Region über 439.000 Beschäftigte in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, so viele wie noch nie", so Zenker weiter.

Arbeitslosenquote steigt in Karlsruhe wieder an

Im Januar werden nach Aussage der Agentur für Arbeit die Entlassungen zum 31. Dezember wirksam. Das sei nach wie vor der größte Kündigungstermin im Jahr. Gleichzeitig laufen zum Jahresende viele befristete Verträge aus, wie die Agentur weiter mitteilt. Zudem enden die zweieinhalb- und dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen.

Im Bezirk der Hauptagentur Karlsruhe waren laut Pressemitteilung am Ende des Berichtsmonats 10.142 Frauen und Männer ohne Arbeit. Das waren 724 mehr als im Dezember. Dadurch stieg die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozent auf 4,5 Prozent.

Damit läge sie um drei Zehntelprozentpunkte unter dem Vorjahreswert, teilt die Agentur weiter mit. Im Januar hätten sich in der Karlsruher Hauptagentur oder bei den ansässigen Jobcentern 2.881 Personen neu oder wieder arbeitslos gemeldet - 144 weniger als vor einem Jahr. Im Gegenzug hätten 2.154 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden können.

Die Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit seien gegenüber dem Vormonat um rund 530 zurückgegangen. Der Karlsruher Arbeitgeberservice akquirierte nach eigener Aussage 816 neue Arbeitsstellen. Das Gesamtangebot liege nun bei 3.001 Vakanzen. Das bedeutet nach Angaben der Agentur ein Plus von gut 315 Angeboten gegenüber Januar 2016.