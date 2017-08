24.08.2016 06:00 Karlsruhe Anpassung der Tarife: Diese KVV-Karten werden ab Dezember teurer

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 passt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) seine Tarife an. Das kündigt der Verkehrsverbund in einer Pressemitteilung an. Mit einer Preiserhöhung von durchschnittlich 2,36 Prozent reagiert der KVV nach eigener Aussage vor allem auf die gestiegenen Personalkosten.

