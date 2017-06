An der Ludwig-Erhard-Allee: Star-Architekt Tadao Ando baut in Karlsruhe

Der Bauzaun steht und die Planungen laufen auf Hochtouren. Voraussichtlich 2019 wird das Unternehmen "Weisenburger" seine Firmenzentrale von Rastatt nach Karlsruhe in die Ludwig-Erhardt-Allee verlegt. Entwerfen wird das Gebäude Tadao Ando.

Auf rund 13.000 Quadratmetern und vorderseitig sieben Stockwerken entstehen an der Ludwig-Erhard-Allee Büroflächen sowie ein neues Bemusterungs- und Planungszentrum nach den Entwürfen des weltbekannten, mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architekten Tadao Ando.

"Die Anforderungen an die neue Firmenzentrale passen zur Unternehmensphilosophie von Weisenburger – klare Linien, effizient und innovativ soll sie sein. Außerdem muss der Hauptwerkstoff Beton im Fokus stehen. Damit stand schnell fest, dass nur Tadao Ando in Frage kommt", so das Unternehmen in einer Pressemeldung.

Tadao Ando über den neuen Weisenburger Firmensitz: "Ich denke, dass ein Bauwerk in einer Dreiecks-Konstellation entsteht, was bedeutet, mit der Ambition des Bauherrn, dem Können der Bautechnik und der Überzeugungskraft des Entwurfes - aus dem Zusammenspiel dieser drei entsteht etwas Gutes!"

Weiter beschreibt er: "Ich möchte ein Bauwerk erschaffen, das die Begriffe Effizienz, Wohlgefühl und Visionen wertschätzt." Tadao Ando verbindet dabei ein angenehmes Arbeitsumfeld und zukunftsweisende Architektur mit der Einfachheit des Sichtbetons und der Umwelt – immer unter Berücksichtigung der Umgebung und der Natur.

Als Meister des Minimalismus beherrscht Ando die Reduktion auf das Wesentliche. Dabei stellt er sich der Herausforderung, einen Hauptfirmensitz zu bauen, in dem sich alle Mitarbeiter, darunter Kaufleute, Ingenieure und Handwerker, wohlfühlen und der zugleich Kunden und Besucher willkommen heißt, beschreibt das Unternehmen weiter. Der Bauantrag wurde bereits eingereicht, Ende 2017 sollen die Bauarbeiten beginnen.

