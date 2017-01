vor 54 Minuten Karlsruhe Amtsantritt: Neue Klinikdirektorin am Städtischen Klinikum begrüßt

Am 1. Januar trat die neue Klinikdirektorin Prof. Dr. Katja Lindel ihr Amt als neue Klinikdirektorin für die Radioonkologie und Strahlentherapie im Städtischen Klinikum an. Offizielle Begrüßung durch Bürgermeister Stapf und Klinik-Führung fand in dieser Woche statt.