03.09.2016 21:00 Karlsruhe 600.000 Euro Förderung: Karlsruher Hochschule erhält Geld vom Land

"Erfolgreich studieren in Baden-Württemberg – FESt-BW" - das ist der Titel eines Fonds des Landes Baden-Württemberg. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe hervorgeht, kann sich auch eine Schule in der Fächerstadt über den Fonds freuen: Die Hochschule für Technik und Wirtschaft wird in den nächsten drei Jahren mit knapp 600.000 Euro gefördert.

