Anzeige

"Mit ihrem Projekt 'Action Learning and Founding (ActiF) - Gründungslust wecken an realen Problemstellungen' konnte die Hochschule Karlsruhe die Jury überzeugen und hat es unter die ausgewählten elf Projekte geschafft", würdigt Erster Bürgermeister Wolfram Jäger in Vertretung des Oberbürgermeisters dem Erfolg der Karlsruher Hochschule.

Beim "Gründungskultur"-Wettbewerb des Wissenschaftsministeriums gehe es darum, "Vorhaben zu fördern, die Gründergeist und Unternehmertum verankern". Fast alle baden-württembergischen Universitäten und Hochschulen haben sich nach Aussage der Stadt beteiligt.