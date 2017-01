Seit genau sechs Wochen ist Karlsruhe um eine Attraktion reicher: Ein roter Doppeldeckerbus dreht fünf Mal pro Woche seine Runden durch die Fächerstadt. Das Prinzip: An verschiedenen Haltestellen können die Fahrgäste ein- und aussteigen und einen Zwischenstopp einlegen. Wie das neue Angebot bei den Touristen ankommt, hat ka-news vor Ort getestet.

Es ist Donnerstagmittag gegen 13 Uhr: Während das Thermometer über die 30-Grad-Marke klettert, steht das rote Gefährt bereits in den Startlöchern. Seit rund sechs Wochen dreht Karlsruhes erster Doppeldeckerbus seine Runden durch die Fächerstadt. Auf ihn warten an diesem Donnerstagmittag 35 Gäste, die die etwas andere Tour durch Karlsruhe gerne testen möchten.

Mal einen Blick auf die Stadt werfen

Eng wird es an diesem Tag nicht: Insgesamt bietet der Bus Platz für 63 Personen. Vermutlich sei es einfach zu warm für eine Busfahrt, mutmaßt Fahrer Sven Koch. Etwas mehr als zwei Stunden wird ihre Fahrt quer durch Karlsruhe dauern. Eingeplant sind zehn Ausstiegspunkte, beispielsweise am ZKM, dem Badischen Staatstheater oder dem Turmberg. An diesem Donnerstag können die über 30 Fahrgäste nicht aussteigen, das ist bei dieser Tour nicht vorgesehen.

Vor allem Tagestouristen aus dem Umland wie Bühl oder Baden-Baden nutzen den Bus, verrät Susanne Wolf, Teamleiterin Tourist-Information Karlsruhe. Das zeigt auch ein Gespräch mit den Fahrgästen an diesem Donnerstag. "Ich bin Karlsruherin, habe aber Bekannte aus Halle zu Gast", verrät eine Frau im Gespräch mit ka-news. Unter den Fahrgästen sind aber auch zwei 1860-München-Fans, die schon für das Heimspiel angereist sind und vorher "einen Blick auf die Stadt" werfen wollen. Busse wie den aus Karlsruhe kennen sie schon aus anderen Städten.

"Unsere Erwartungen sind weit übertroffen worden"

Und welches Fazit ziehen die Betreiber sechs Wochen nach der Premierenfahrt? Wolf ist mehr als zufrieden mit der Nachfrage nach Karlsruhes erstem Doppeldeckerbus. "Das Interesse ist riesig", freut sie sich. "Unsere Erwartungen sind weit übertroffen worden." Zwar gebe es an manchen Stellen, wie bei der Audioerklärung im Bus, noch Nachbesserungsbedarf, aber alles in allem laufe es gut. Auch der Betreiber Willms Touristik sei begeistert, gibt Wolf an.

Verantwortlich für die große Nachfrage sind zu großen Teilen Menschen aus der Region Karlsruhe und deren Umland. "Etwa ein Drittel sind im Augenblick Touristen von weiter her", so Wolf im Gespräch mit ka-news. Davon seien viele aus den Niederlanden, und aus dem englisch und französisch sprechenden Raum.

Ein zweiter Bus im nächsten Jahr?

Offizielle Zahlen, wie viele Fahrgäste schon mit dem Doppeldeckerbus unterwegs waren, wolle man derzeit noch nicht veröffentlichen, heißt es vonseiten Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG). Das soll in der nächsten Woche geschehen. Wolf verrät vorab nur so viel: "Momentan fährt der Bus stark an seiner Auslastungsgrenze." In der vergangenen Woche sei es sogar zum ersten Mal vorgekommen, dass der Bus mit seinen 63 Sitzplätzen so voll war, dass keine weiteren Fahrgäste mehr zusteigen konnten.

Bisher dreht nur ein Fahrer mit einem Bus seine Runden. "Wenn der Zuspruch stimmt, könnten es auch mehr Busse werden", so Wolf. In Stuttgart sei das Unternehmen auch zunächst mit einem Bus gestartet und habe dann bereits im folgenden Jahr einen zweiten Bus eingesetzt. Ob das auch in Karlsruhe der Fall sein wird, ist noch nicht beschlossen.

Hier gibt's Das Ding-Video zur Tour

