Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert rund 460 überbetriebliche Berufsausbildungslehrgänge der Handwerkskammer Karlsruhe im Jahr 2017 mit rund 538.000 Euro. Das teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

"Durch die berufliche Ausbildung sichern wir den Fachkräftenachwuchs und die Zukunftsfähigkeit des Handwerks und schaffen attraktive Berufsperspektiven für junge Menschen", so Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, heute (29. März) in Karlsruhe anlässlich der Übergabe des Bewilligungsbescheides an Gerd Lutz, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Karlsruhe.

In der Bildungsakademie der Handwerkskammer Karlsruhe werden laut Pressemitteilung des Ministeriums rund 5.000 Auszubildende in einem breiten Spektrum von Berufen unterrichtet. "Der Bedarf der Südwestwirtschaft an beruflich qualifizierten Fachkräften ist groß", erklärt Schütz. Mit der Förderung überbetrieblicher Lehrgänge wolle man vor allem kleine und mittlere sowie hoch spezialisierte Betriebe unterstützen, die nicht alle Ausbildungsinhalte im eigenen Betrieb vermitteln können.

Weiter erklärt Schütz: "Damit unterstützen wir auch die Entwicklungschancen von Jugendlichen. Denn eine Berufsausbildung bietet eine hervorragende Basis für die berufliche und persönliche Entwicklung junger Menschen."