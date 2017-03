vor 1 Stunde Baden-Baden 40 Flüge pro Woche: Ryanair baut Angebot ab FKB aus

Die irische Billigfluglinie Ryanair hat am Dienstag den Winterflugplan ab dem Baden-Airpark vorgestellt. So sollen ab Baden-Baden mit der Fluglinie so viele Menschen abheben, wie noch nie zuvor.