Am Mittwoch, 26. April, jährt sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zum 31. Mal. In einer Pressemitteilung fordern die Karlsruher Bundestagsabgeordnete und atompolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Sylvia Kotting-Uhl und der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter einen konsequenten Atomausstieg.

31 Jahre nach dem Super-GAU in Tschernobyl gebe es immer noch massive Probleme vor Ort, so die beiden Grünen-Politiker in einer Pressemitteilung. Es sei unklar, ob eine Katastrophe dieses Ausmaßes überhaupt jemals bewältigt werden könne.

"Tschernobyl bleibt ein Mahnmal für das tödliche Risiko und die Unbeherrschbarkeit der Atomkraft. Und Tschernobyl zeigt, dass wir endlich einen konsequenten Atomausstieg brauchen", heißt es weiter. Kotting-Uhl und Hofreiter fordern mehr Mitspracherecht für Anrainerstaaten bei den Sicherheitsanforderungen für grenznahe Atomkraftwerke sowie die Schließung der "Atomfabriken Urenco und ANF Lingen".

"Wir fordern für den Katastrophenfall eine unbegrenzte Betreiberhaftung und eine Deckungsvorsorge von mindestens 25 Milliarden Euro. Das würde auch automatisch zu einer raschen Abschaltung der schlimmsten Schrottmeiler in Europa führen", so die Grünen-Politiker abschließend.