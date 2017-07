Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat jetzt aus dem Ausgleichstock Investitionshilfen für kommunale Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von rund 26,1 Millionen Euro bewilligt. Dadurch sollen zusätzliche Einnahmen für die Gemeinden geschaffen und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede ausgeglichen werden.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, fördert das Regierungspräsidium Karlsruhe kommunale Infrastrukturmaßnahmen mit rund 21,6 Millionen Euro. Auf diese Weise werden 102 Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen von zirka 119,6 Millionen Euro bezuschusst.

"Mit den bewilligten Zuschüssen ist die Umsetzung von Investitionsvorhaben auch bei den finanzschwächeren Kommunen auf eine solide finanzielle Basis gestellt. Die Projekte können von den Gemeinden jetzt angegangen werden", so Regierungspräsidentin Nicolette Kressl.

Laut ihrer Aussage liegt der Förderschwerpunkt mit 8,8 Millionen Euro bei den Schulbaumaßnahmen, gefolgt von Straßen- und Verkehrseinrichtungen, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Mehrzweckhallen, Sportstätten oder Kindergärten.

Unter anderem wird Geld in eine neue Gemeinschaftsschule in Kraichtal-Münzesheim investiert, die Burgstraße in Weingarten umgebaut und ein neues Feuerwehrhaus in Alpirsbach gebaut.