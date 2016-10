12,3 Millionen Euro Zuschuss: Land fördert den Breitband-Ausbau

Anzeige

"Wir investieren in den Aufbau digitaler Hochleistungsnetze und damit in die Zukunft unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Der Breitbandausbau ist entscheidend dafür, wie erfolgreich sich die Digitalisierungsstrategie des Landes insgesamt umsetzen lässt – und dafür, wie sich Baden-Württemberg im internationalen Standortwettbewerb behauptet", so Strobl.

"Kleine Gemeinden, interkommunale Zusammenschlüsse oder ganze Landkreise erreichen jetzt die Bauphase und setzen die Glasfaserplanungen vor Ort um. Die Übergabe so vieler Förderbescheide zeigt, dass der Wechsel in der Zuständigkeit, nämlich vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration reibungslos für die Kommunen verläuft", so die Staatssekretärin aus dem Landwirtschaftsministerium, Friedlinde Gurr-Hirsch MdL.

"Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Breitbandausbau stetig voran geht"

Dass die Zuständigkeit im Breitbandausbau das Ressort wechselt, ist im Koalitionsvertrag verankert und seit 1. Oktober umgesetzt. Der Vorteil liegt darin, dass die Strategien zum Breitbandausbau und zur Digitalisierung im Land sich in einem Guss entwickeln werden.

Der Digitalisierungsminister Thomas Strobl verwies darauf, dass bei jedem dritten Antrag das Verlegen der digitalen Infrastruktur mit örtlichen Tiefbauarbeiten koordiniert wird. "Das zeigt, wie effizient die Kommunen mit den Fördermitteln des Landes wirtschaften. Die Kommunen sparen bis zu 30 Prozent bei den Tiefbauinvestitionen, wenn sie den Breitbandausbau mit anderen örtlichen Baumaßnahmen kombinieren", erklärte Strobl.

"Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Breitbandausbau stetig voran geht“, sagten der CDU-Landtagesabgeordnete Joachim Kößler und Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Schwarz anlässlich der Bekanntgabe.

383.770 Euro für den Landkreis Karlsruhe

Bei den Breitband-Maßnahmen handele es sich um innerörtliche Mitverlegungen – der so genannte Ausbau bis zur Bordsteinkante. "Eine schnelle Internetanbindung ist eines der wichtigsten Kriterien bei Standortentscheidungen im Wettbewerb um Unternehmen und junge Familien. Mit dem weiteren Fördergeld für eine langfristig nutzbare Glasfaser-Infrastruktur bringen wir unsere Heimat in die digitale Zukunft", so die Abgeordneten Schwarz und Kößler.

Auch der Breitbandausbau im Landkreis Karlsruhe geht weiter voran. Am vergangenen Donnerstag überreichten in Stuttgart Innenminister Thomas Strobl und Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch an Landrat Christoph Schnaudigel Förderbescheide in Höhe von 383.770 EUR, die Ausbauprojekten in den Landkreiskommunen Bad Schönborn, Dettenheim, Forst, Kürnbach, Marxzell und Oberderdingen zu Gute kommen.